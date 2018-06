VIDEO JA FOTOD | Tallinnas süttis valmimisjärgus eksklusiivne kortermaja: leegid haarasid kogu katuse, linna kohal massiivne suitsusammas

Sündmuskohal viibiv Delfi lugeja kirjeldas, et põleng on tõesti suur ja päästeautosid üha lisandub. Tema sõnul on vastas asuva sama suure elumaja üks rõdudest kuumuse mõjul pruuniks tõmbunud. Must toss tõuseb taevasse ja leegid on katusest väljas. Tulekahju on uudistama kogunenud väga palju linlasi.

Volta kvartali nimelisel endisel tootmisalal paiknevad 19. sajandi lõpust kuni 1970. aastateni ehitatud tootmis- ja kontorihooned, millest osa on tänaseks rekonstrueeritud elu- ja ärihooneteks. Üle 11 hektari suuruse maa-ala detailplaneeringu järgi planeeritakse endisele Volta masinatehase alale ehitada või rekonstrueerida kokku kümneid hooneid.

Endover KVB OÜ ehk emafirma eelmise aasta käive oli oli 18 miljonit eurot ning puhaskasumiks kujunes 4,5 miljonit eurot. Mõlemad näitajad on võrreldes 2016. aastaga hüppeliselt kasvanud. Üle-eelmisel aastal ulatus käive veel 4,2 miljonini ja puhaskasumiks 31 000 eurot.