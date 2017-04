VIDEO JA FOTOD: Tallinna ringteel toimus tunni jooksul vähemalt 20 avariid, Jüri lähedal paiskus veok kraavi

Libe tee on teinud paksu pahandust Tallinna ringteel. Nii Tartu maantee suunal kui ka ringtee ümbruses sattus hommikul ühe tunni jooksul õnnetusse 20 sõidukit.

PPA pressiesindaja Marie Aava sõnul tuli esimene teade liiklusõnnetusest kella 6.40 ajal. "Ühtegi inimkannatanut ei ole, küll aga on nii tagant kui ka küljepealt autodele otsa sõidetud," täpsustas Aava.

Õnnetusi on juhtunud nii Tartu maantee suunas kui ka ringtee ümbruses. Tunni aja jooksul on avariisse sattunud 20 sõidukit. Avariisse on sattunud vähemalt üks veok ja buss.

Lugejad, kui märkate kuskil avariiohtlikke teeolusid, andke sellest teada kommentaariumis või aadressil vihje@delfi.ee

Nagu piltidelt näha, katab ümbruskonda paks udu ning teel on must jää. Tallinna ringteel Jüri lähedal paiskus aga veok kraavi.

Täna kella 11 paiku saatis Delfi lugeja pildi järjekordsest liiklusõnnetusest Tallinna maanteel enne Jüri ringi. Juhitavuse oli kaotanud veok.

Päästeamet paneb kõigile lugejatele südamele, et Tallinna ringteel on asfalt kaetud musta jääga, mistõttu on seal väga libe. Seega tuleb valida teeoludele sobiv sõidukiirus.

Ühtlasi teatasid politsei- ja piirivalveamet ning maanteeamet täna hommikul, et pikendavad heitliku ilma tõttu naastrehvide kasutusaega. "Jätkuva lume- ja tuisuohu tõttu lubame erandkorras naastrehvidega sõita ka mai esimesel nädalal. Seadus seda küll ette ei näe, aga seadus ei arvesta ka praeguse erakordselt külma kevade ja tavapäratu libedusega, mis muudavad liiklemise ohtlikuks," rääkis PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe.

"Kõige tähtsam on, et autos olevad inimesed, kes võivad täita tööülesandeid või sõita koju, jõuaksid tervelt ja turvaliselt sihtpunkti," selgitas Tikerpe, miks mai esimesel nädalal naastrehvidega sõitmisele karistust ei järgne.

Kuigi hommikune libedus hakkab tasapisi taanduma, hoiatab teeilmakeskus nähtavust halvendava udu eest.