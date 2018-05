VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Türi vallas põrkasid kokku rong ja sõiduauto

Täna õhtul põrkasid Türi vallas Taikse raudteeülesõidul kokku Elroni reisirong ja sõiduauto Mercedes-Benz. Autojuht toimetati haiglasse.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundase sõnul saabus häirekeskusele teade reisirongi ja auto kokkupõrkest Järvamaal Türi vallas Taikse raudteeülesõidul kell 20.58.

Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Mercedes-Benz Arkma poolt Türi poole ning rong sõitis suunal Tallinn-Viljandi.

Kokkupõrke tagajärjel sai viga sõiduautot juhtinud 44-aastane mees, kes viidi Tallinnasse haiglasse. Rongis oli 15 reisijat, kes vigastada ei saanud.

Õnnetus juhtus asulavälisel hea nähtavusega teelõigul, kus lubatud maksimaalne sõidukiirus on 50 km/h. Raudteeülesõidul annavad lähenevast rongist märku signaaltuled.

Paide politseijaoskonna välijuht Heigo Einassoo ütles, et raudteeülesõitu ületades tuleb alati veenduda selle ohutuses. "Nii autojuhid kui ka jalakäijad peavad ülesõitude juures olema väga tähelepanelikud ning veenduma, et rongi ei ole lähenemas. Sellistes õnnetustes on peaaegu alati nõrgemaks osapooleks raudteeülesõidukoha ületajad ja tagajärjed võivad olla väga traagilised. Seetõttu tuleb enne ülesõitu kas või mitu korda kontrollida, et rongi tulemas ei oleks," lisas Einassoo.

Kõik sündmuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus.