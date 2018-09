VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tammsaare pargis toimus väljakaevamiste käigus varing: üks tööline on kadunud

Karoliina Vasli toimetaja Heliis Nemsitsveridze reporter RUS

Tallinnas Estonia teatri kõrval Tammsaare pargis toimus vana turuhoone väljakaevamiste käigus varing. Praegu on teada, et üks inimene on kadunud.