VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tammsaare pargis toimus väljakaevamiste käigus varing: üks tööline on kadunud

Karoliina Vasli toimetaja Heliis Nemsitsveridze reporter Fotod: Andres Putting Fotograaf-videoreporter RUS 32

Tallinnas Estonia teatri kõrval Tammsaare pargis toimus vana turuhoone väljakaevamiste käigus varing. Praegu on teada, et üks inimene on kadunud.