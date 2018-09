VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tammsaare pargis toimus väljakaevamiste käigus varing! Üks tööline hukkus

Häirekeskus sai teate õnnetusest kell 16.46. Varisesid turuhoone võlvlaed. Päästeametist kinnitati, et meessoost ehitustööline hukkus ja praegu tegelevad päästjad sellega, et tema surnukeha välja tuua. Artiklile on lisatud intervjuu päästeameti pressiesindaja Indrek Hirsiga.

Päästjaid kaasati üle Tallinna, samuti muu eritehnika. Kohapeal on ka kiirabi ja politsei. Sündmuskoht on kinni pandud ja politsei ajab uudishimulikud linnakodanikud eemale.

Päästjate töö on kulgenud raskelt - pealtnägijate sõnutsi sukeldusid päästjad esiti auku, ent siis pudenes seintelt veel ehitusmaterjali alla. Seejärel tegeleti sellega, et seintelt ettevaatlikult ehituspraht maha võtta, et päästjate turvalisus tagada. Kella 18.20 saabus kohapeale ka suur kraana, mille abil loodetakse surnukeha peagi siiski välja tuua.