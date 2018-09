VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tammsaare pargis hukkus ehitustööde käigus varingu alla jäänud keskealine mees

Häirekeskus sai teate õnnetusest kell 16.46. Varisesid vana turuhoone võlvlaed. Päästeametist kinnitati, et meessoost ehitustööline hukkus ja praegu tegelevad päästjad sellega, et tema surnukeha välja tuua. Artiklile on lisatud intervjuu Põhja päästekeskuse valve pressiesindaja Indrek Hirsiga.

Delfile teadaolevalt oli tegu keskealise töölisega, kes võis pärit olla Ukrainast. Ekskavaatorijuht töötas vanade seinte vahel õnnetushetkel üksinda. Töö käigus püüti vana turuhoone seinu taastada, sest tegu on muinsuskaitse all oleva objektiga. Vanades käikudes korjati kokku peakivitelliseid, mis euroalusel ekskavaatoriga tõsteti eest ära. Tõenäoliselt sellised euroalused koos raskete kividega masinale peale kukkusidki.

Päätetööd kulgesid kaua. Pealtnägijate sõnul sukeldusid päästjad varemete vahele, kuid toimus väiksemõõtmeline järelvaring, mistõttu toodi päästjad "august" kiiresti välja. Seejärel kulus tunde, et eemaldada vana turuhoone vaheseintelt ehitusplokid ning tagada päästetööde turvalisus, kuni jõuti lahtise katusega ekskavaatorini, mille sees mees oli olnud.

Kõik täpsemad asjaolud selgitab välja uurimine, kuid kindalt võib väita, et tegemist oli surmaga lõppenud tööõnnetusega.

Päästjaid kaasati üle Tallinna, samuti muud eritehnikat, näiteks kraana ning väikesed traktorid, mis aitasid rusudes plokke tõsta. Sündmuspaigas töötas ka politseikoer, kes aitas surnukeha rusudest leida.