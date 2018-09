VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tammsaare pargis hukkus ehitustööde käigus varingu alla jäänud keskealine mees

Häirekeskus sai teate õnnetusest kell 16.46. Varisesid vana turuhoone võlvlaed. Päästeametist kinnitati, et meessoost ehitustööline hukkus ja praegu tegelevad päästjad sellega, et tema surnukeha välja tuua. Artiklile on lisatud intervjuu Põhja päästekeskuse valve pressiesindaja Indrek Hirsiga.

Delfile teadaolevalt oli tegu keskealise töölisega, kes võis pärit olla Ukrainast. Ekskavaatorijuht töötas teadaolevalt vanade seinte vahel õnnetushetkel üksinda. Töö käigus püüti vana turuhoone seinu taastada

Päätetööd kulgesid kaua. Pealtnägijate sõnul sukeldusid päästjad varemete vahele, kuid toimus väiksemõõtmeline järelvaring, mistõttu toodi päästjad "august" kiiresti välja. Seejärel kulus tunde, et eemaldada vana turuhoone vaheseintelt ehitusplokid ning tagada päästetööde turvalisus, kuni jõuti lahtise katusega ekskavaatorini, mille sees mees oli olnud.

Kõik täpsemad asjaolud selgitab välja uurimine, kuid kindalt võib väita, et tegemist oli surmaga lõppenud tööõnnetusega.

Päästjaid kaasati üle Tallinna, samuti muud eritehnikat, näiteks kraana ning väikesed traktorid, mis aitasid rusudes plokke tõsta. Sündmuspaigas töötas ka politseikoer, kes aitas surnukeha rusudest leida.

Ehitustööd tellis Tallinna kommunaalamet. Rekonstrueerimistöid viib läbi firma Astlanda. Selle tööohutusspetsialist Asso Vilks sõnas Delfile, et hetkel ei saa nad juhtunut pikemalt kommenteerida, ent firma kindlasti tegeleb sellega, et selgitataks välja, mis ja miks ikkagi juhtus. Kas tegu oli kogenud töölisega? "Ei oska öelda, tegu oli alltöövõtja töölisega."

Kohapeal suleti mitmeks tunniks jalakäijatele tänav ning häiritud oli bussiliiklus.