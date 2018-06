VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Pärnumaal hukkus teelt välja sõitnud veoki juht

Täna kell 16.35 sai häirekeskus teate, et Pärnumaal Kõmsi külas sõitis veoauto teelt välja ja süttis põlema, päästjad kustutavad hetkel põlengut ning on teada, et sõidukit juhtinud inimene hukkus.

Õnnetus juhtus Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee 58. kilomeetril. Esialgsetel andmetel sõitis veoauto Lihula poolt Virtsu suunas. Kõmsi tee ristis sõitis veok teelt välja, paiskus külili ning süttis põlema. Sündmuspaika saabunud päästjad on asunud põlengut kustutama, õnnetuses hukkunud inimene on tuvastamisel. Õnnetuse põhjuse selgitamiseks alustab Lääne prefektuur kriminaalmenetlust, mida juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.