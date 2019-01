VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kuressaares toodi leekides lõõmavast majast välja inimese surnukeha

Täna öösel hukkus Kuressaares toimunud majapõlengus inimene.

Häirekeskus sai teate majapõlengust Kuressaares Talve tänaval kaheksa minutit peale südaööd. Kuressaare päästekomando operatiivkorrapidaja Reinar Ivanovi sõnul oli informatsioon, et põleb kahekorruseline elumaja ja inimesed võivad olla sees.

Päästjate kohalejõudes olid leegid teise korruse aknast väljas.

Esmase teataja sõnade kohaselt märkas ta eemalt, et hoone teine korrus on leekides. Teada oli ka see, et hoones elavad sees inimesed.

Sündmuskohale saadetud päästjad asusid koheselt võimalikke kannatanuid ka otsima. Hoonest päästeti üks vanem naisterahvas, kelle kiirabi toimetas haiglasse. Paraku leiti hoone teiselt korruselt ka hukkunu.

Sündmuse kustutamise ja päästetöödega tegelesid Kuressaare, Kihelkonna ja Pihtla päästjad. Tulekahju likvideeriti 4.31

Täpsema tekkepõhjuse selgitab menetlus, samuti selgub hiljem, kas hoones oli suitsuandur või mitte. Sündmuspaigale jõudnud päästjad häiresignaali ei kuulnud.

Tulekahju kiireks avastamiseks on ääretult oluline suitsuanduri olemasolu. Tänu kiirele avastamisele on võimalik õigeaegselt reageerida ning seeläbi traagilisi tagajärgi ära hoida. Kutsume üles inimesi olema hoolsad enda elu, kodu ja vara ning ka oma lähedaste suhtes. Oluline on suitsuanduri töökorda aeg-ajalt kontrollida, vajutades testnupule. Seda peaks tegema kohe täna, esimesel võimalusel.

Kindlasti tuleb abistada suitsuanduri kontrollimisel vanemaealisi inimesi ja abivajajaid ning kui märkate või teate majapidamist, kust puudub suitsuandur, soovitame kutsuda päästjad kodunõustamisele. Seda saab teha lihtsalt, helistades Päästeala infotelefonile 1524.