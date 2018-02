VIDEO ja FOTOD | Rocca al Mare kaubanduskeskus on hommikuse tulekahju tõttu külastajatele suletud

Täna kell 9.56 sai päästekeskus teate, et Rocca al Mare kaubanduskeskuses on ventilatsioonikambris põleng. Esialgu kustutatud põleng kambris aga oli levinud katuseparklasse, kus see paksu musta suitsu tekitas.

Kaubanduskeskus teavitas sotsiaalmeedias, et keskus on külastajatele suletud. "Vabandame kõikide klientide ees ning avame keskuse alles siis, kui see on klientidele täiesti turvaline," teatati Rocca al Mare kaubanduskeskuse Facebooki leheküljel. Keegi põlengus viga ei saanud.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs ütles Delfile kella 10.10 ajal, et päästjad selgitasid parasjagu välja, millega täpsemalt tegu. Koostöös turvatöötajatega paluti inimestel keskusest lahkuda.

Rocca al Mare kaubanduskeskust haldava Cityconi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Linda Eichler ütles kella 10.35 ajal, et tulekolle on praeguseks kontrolli alla saadud. "Peale häiresignaali käivitumist evakueerisime hoones olnud inimesed ning päästeamet on meile teadaolevalt tulekolde kontrolli alla saanud ning ohtu ühelegi inimesele pole," kinnitas ta. Eichler lisas, et kuivõrd põleng leidis aset esmaspäeva hommikul, oli kaubamajas suhteliselt vähe inimesi, täpsemalt umbes sadakond.

Peagi aga selgus, et põleng on levinud edasi katuseparklasse, kus päästjad pikalt kustutustöid läbi viisid. Kohal olid Nõmme, Lilleküla, Kesklinna ja Lasnamäe päästekomandode päästjad ja tehnika. Kohal oli ka politsei ja kiirabi.

Nimelt teatas kell 10.38 päästeamet sotsiaalmeedias, et põleng ventilatsiooniseadmes kustutati ja peale seda hakkasid päästjad termokaamerate abil uurima, kas põleng on edasi levinud. Peagi selguski, et põleng oli levinud katuseparklasse.

Põleng Rocca al Mares Foto: Delfi lugeja

Hirs ütles kella 12.30 ajal Delfile, et põlengu pindala ei olnud eriti suur. "[Tuli] lihtsalt levis ja keerutas mööda ventilatsioonisüsteemi," märkis ta.

Suurem probleem on see, et kuna sündmuskohal oli kõvasti kustutusvett ja mõni veetoru purunes, siis veekahjud on väga suured. Päästjad kontrollisid veel kella 12.30 ajal ventilatsioonisüsteemi, et teha kindlaks, et enam ühtegi tulekollet ei oleks.

Hirs märkis Delfile, et poodnike kahjud on kindlasti suured. Kaubanduskeskuse mõnda kindlat sektsiooni kindlasti ei avata. Kuidas on olukord teisel pool, pole teada. Mõni tund hiljem aga teatati kaubanduskeskuse sotsiaalmeedia kontol, et keskus on külastajatele suletud täies ulatuses.

Kell 13.21 teatas päästeamet, et päästjate jaoks hakkab sündmus läbi saama. Rohkem tulekoldeid ei leitud.

Hirsile teadaolevalt katuseparklas ükski sõiduk põlengust kahjustada ei saanud.

"Küll käivitus automaatselt aga keskuse enda kustutus- ehk sprinklerisüsteem, seega peale kustutustööde lõppu, saame üle hinnata tekkinud varalised kahjud," märkis Eichler kella 10.35 ajal saadetud pressiteates.

"Vabandame kõikide klientide ees ning avame keskuse alles siis, kui see on klientidele täiesti turvaline," teatas Eichler.

