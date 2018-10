VIDEO JA FOTOD | Põltsamaa ja Adavere vahel toimus kolme auto kokkupõrge

Kella 12.40 paiku juhtus Tallinna-Tartu maanteel Adavere lähedal liiklusõnnetus.

Häirekeskusele laekunud kõnes kirjeldati avariijärgset hetke: liiklus on häiritud, sõidukitest üks põllul ja inimesed pikali maas.

Jõgeva patrullpolitseinik Ülar Rätsep kirjeldas, et esialgsetel andmetel põrkasid seal kokku kolm sõidukit, kokku nelja inimesega, kes kõik said kergemaid või raskemaid vigastusi ning viidi haiglasse.

„Praegu teadaolevalt hakkas Fordi juht sirgel teelõigul vasakpööret sooritama. Juht oli pöörde ootel, kui talle lähenes tagant poolt BMW, mille juht ei saanud pidama ning sõitis Fordile tagant sisse. Viimane paiskus omakorda vastassuunavööndisse, kus sai kokku Peugeot’ga. Uurimises selgitatakse täpsemalt, aga hetkel näis, et BMW juht ei hoidnud piisavat pikkivahet ning ei olnud piisavalt tähelepanelik, et aegsasti pidurdada,“ märkis patrullpolitseinik Rätsep.

Ta lisas, et liikluses on vasakpööre üle vastassuunavööndi üks tähelepanu nõudvaim manööver, kus lisaks teiste sõidukite liikumisele tuleb arvestada ka oma paiknemist telgjoone suhtes. „Vasakpöördeks aeglustav või peatunud sõiduk peab olema võimalikult telgjoone lähedal selleks, et laiema sõidutee korral saaks tagumised masinad ohutult paremalt poolt mööduda. Seda iseäranis maanteel, kus sõidukiirused on suuremad. Antud avarii juhtus sirgel lõigul, kus piirkiirus oli 90 km/h,“ märkis sündmuskohal töötanud patrullpolitseinik.

Õnnetuse üksikasjad selgitatakse väärteomenetluses.