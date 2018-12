VIDEO JA FOTOD | Politsei tabas mehe, kes sodis Tallinnas linnavalitsuse hoonet ja kümneid teisi maju

"Politseinikud tuvastasid, et sodija oli 35-aastane mees. Politseinikud käisid eile ja vestlesid mehega. Oma teole ta mõistlikku selgitust anda ei osanud. Selgitame täiendavalt asjaolusid ning mehe käitumise tagamaid," sõnas kesklinna politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko.

Eile öösel sai politsei väljakutse Vabaduse väljakule, sest soditud oli linnavalitsuse hoonet. Patrullpolitseinikud reageerisid sündmuskohale ning asusid kirjeldusele vastavat sodijat otsima, kuid kahjuks oli ta sündmuskohalt jõudnud põgeneda ning teda ei leitud.

Jelena Mirošnitšenko lisas, et soditud oli ka Pärnu maanteel asuva Lastemaailma galerii aknaid. Kannatada said sealkandis mitmete teistegi hoonete välisfassaadid. Narva maanteel aga soditi reklaamtahvlit.

Delfi vahendas eile ka turvakaamera videot, kus oli näha, kuidas politsei läks keset ööd linnavalitsuse juurde, ent näiteks sodija sinna maha jäetud värvipurki asitõendina kaasa ei võtnud, seda kahjuks lihtsalt ei märgatud. Hiljem tuli keegi ja võttis värvipurgi kaasa - nüüd on selgunud, et see oli sama mees.