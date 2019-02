VIDEO ja FOTOD | Paides põrkasid libeda tõttu kokku kaks sõidukit. Avariisid on mujalgi, teeolud on rasked üle Eesti

Sündmuskohal töötavad politseinikud toonitavad, et lumetuisk piirab nähtavust, sõidutee on kohati libe ning liiklus tihe. Turvaliseks liiklemiseks ja avariide vältimiseks tulebsõidukijuhtidel kohandada oma sõidumaneer muutlikele ilma- ja teeoludele vastavaks. Praegustes oludes tähendab see sõidukiiruse alandamist, piisava pikivahe hoidmist ning äkiliste manöövrite vältimist.