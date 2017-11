VIDEO ja FOTOD | Paide lähistel Tallinna-Tartu maantee ääres põles maja maani maha

Täna õhtul said päästjad väljakutse Tallinna-Tartu maantee äärde Nurmsi külasse, kus oli lausleekides hoone, mille ühes osas eluruumid, teises aga laut.

Päästeametist kinnitati Delfile, et teade tuli kell 17.21. Helistaja märkis, et tema maja läks põlema. Sel hetkel oli leekides katus.

Helistaja ja temaga koos hoones viibinud inimene said majast ise välja. Laudas viibinud loomad ja linnud hukkusid.

Kui päästjad kohale jõudsid oli terve hoone lausleekides, kella 18 paiku oli selge, et päästa pole enam midagi: maja põles maani maha. Kõrvalhooned ohus polnud.

Majaomanike lähisugulane Anu Ansberg kirjutas Facebookis, et täna õhtul põles maani maha Tallinn-Tartu maantee ääres sugulase ja ühtlasi vanaema lapsepõlvekodu, inimesed kannatada ei saanud, aga jäid kõigest ilma, lisaks ei õnnestunud kõiki loomi päästa. "Õnneks suutsid mu sugulased majast enne halvima juhtumist välja pääseda, haarates viimasel hetkel kaasa dokumendid, arvuti ja televiisori - pärast seda varises maja osaliselt kokku. Kallid inimesed, palun aidake perekonda, kes kuidas saab, ka riided on väga oodatud. Rahalised annetused on oodatud perenaise kontole: Ulvi Meikup, EE091010010278749018, telefon 56919858. Olen tänulik kui jagate seda infot! Südamest aitäh!"