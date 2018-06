Täna keskööl juhtus Tallinnas Akadeemia teel raske liiklusõnnetus, milles auto sõitis teelt välja vastu puud.

Pealtnägijate filmitud videost on näha, et sündmuskohal on mitu politseiautot, päästjad ja kiirabi.

Liiklus on häiritud.

Uudis on täiendamisel!