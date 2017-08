VIDEO ja FOTOD | Loomaõiguste ühing paljastas ülearetuse probleemi Soome karusloomafarmides

Soome loomaõiguste ühing Oikeutta Eläimille avaldas uued salaja salvestatud videod ja fotod karusloomafarmidest, mis näitavad hiigelmõõtmetesse aretatud polaarrebaseid.

Loomad liiguvad vaevaliselt ja nende kasukas on paksudes voltides. Isegi loomade näopiirkonnas on nahavoldid, mille tagant silmad vaevalt välja paistavad. Ühing Oikeutta Eläimille juhib tähelepanu sellele, et loomadele kannatusi põhjustav aretamine on loomakaitseseadusega keelatud. Ühing nõuab, et farmides viidaks läbi põhjalikud kontrollimised ja kõrvaldataks rikkumised.

"Paljud Eroopa riigid on karusloomakasvatuse ära keelanud, aga Soomes ei pea farmipidajad järgima isegi praegust nõrgal tasemel loomakaitseseadust," ütleb Kristo Muurimaa ühingust Oikeutta Eläimille.

Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhataja Kadri Taperson ütleb, et loomade probleemid karusloomakasvandustes on kõikides põhjamaades väga sarnased ja loomakaitseseadust ei täideta täiel määral ka Eestis. Nii Loomus kui Oiketutta Eläimille taotlevad karusloomafarmide keelustamist.

Ühingu avaldatud fotod on tehtud käesoleval aastal viies eri farmis Lõuna- Ja Kesk-Pohjanmaal ning Pohjanmaa maakonnas. Farmide täpsed andmed on edasi antud Soome Veterinaarametile.

Lisaks silmapõletikule vaevavad hiigelsuuri polaarrebaseid liikumiselundkonna probleemid. Loomadel on nende kaalu tõttu juba niigi kitsastes puurides raske liikuda. Deformeerunud ja nõrgad jalad on ühingu Oikeutta Eläimille sõnul karusloomafarmides tavaline probleem.