VIDEO JA FOTOD | Liiva kalmistul süttis kabel, päästeti väärtuslik orel

"Täna hommikul kell 7:38 teatati, et Nõmmel on süttinud põlema Liiva kalmistu kabeli katusealune. Kustutustööd käivad, samuti kaitstakse ja tuuakse kabelist välja museaale. Inimesed viga ei ole saanud," seisab päästeameti Twitteri kontol.

Päästeamet soovitab piirkonnas asuvatel majadel hoida kinni aknad-uksed, sest tulekahjust levib palju suitsu.

Liiva kalmistu kabeli päästetöödel osalevad Nõmme, Lilleküla, Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita päästjad ning tehnika ja Hüüru vabatahtlikud päästjad ning tehnika. Töid juhib vanemoperatiivkorrapidaja.

Esialgse info kohaselt põleb kogu katus ning päästjatel on raskusi majja sisse pääsemisega. Kõrvale õnnestus lükata kabeli orel. Kabel on rajatud 1935. aastal, tegemist on kultuurimälestisega.

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie avaldas päästjatele tänu väärtusliku oreli päästmise eest.

Muinsuskaitse kirjutab oma Facebooki lehel, et täna hommikul käis päästetöid vaatamas ka muinsuskaitseameti esindaja. Nenditi, et kaitsealuseid kunstiteoseid kabelis ei olnud. "Päästjad toovad välja muud kirikuvara ja on suutnud veekahjustustest päästa oreli," kirjutati muinsuskaitse sotsiaalmeedia kontol.