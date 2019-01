VIDEO ja FOTOD | Libedus ajas Viljandimaal kraavi suure veoki

Delfi lugeja saadetud videost on näha, kuidas Viljandimaal on kraavis suur veok. Politsei selgitas hiljem, et veokijuht kaotas tõenäoliselt kontrolli libedate teeolude tõttu.