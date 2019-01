VIDEO ja FOTOD | Kohus karistas arestimajas kambrikaaslase mõrvanud meest kümneaastase vangistusega

Süüdistuse kohaselt toimetas politsei 6. juulil kella 13 paiku Steinbergi Riia tänaval asuvasse arestimajja kainenemisele, kuna ta magas Tartus Raja tänava bussipeatuses ja äratamisel esinesid tugevad koordinatsiooni ning ümbruse tajumise häired. Arestimajja saabumisel paigutati Kalev kambrisse, kus viibis ka 65-aastane mees. Mõnda aega pärast tema kambrisse toimetamist lähenes süüdistatav pingil magavale mehele ja hakkas teda kätega kägistama, käies vahepeal kambri ukse juures. Seejärel jätkas ta mehe kägistamist. Pärast kella 14 hakkas Steinberg nõudma enda vabastamist. Nii arestimaja ametnikud kui ka kohale saabunud kiirabi töötajad püüdsid kägistatud 65-aastast meest elustada, kuid see ei andnud tulemust ja mees suri.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Tatjana Tamm on Tartu maakohtu otsusega rahul. „Kohus nõustus prokuratuuriga nii esitatud süüdistuse kui ka karistuse osas. Karistuse taotlemisel arvestas prokuratuur, et Steinbergi ei ole varem kriminaalkorras karistatud. Küll aga pani ta raskeima isikuvastase kuriteo toime alkoholijoobe seisundis ning ei tunnistanud oma süüd kuni protsessi lõpuni,“ ütles Tamm ja lisas, et prokuratuur taotleski süüdistatavale karistuseks kümneaastast vangistust.