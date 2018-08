VIDEO ja FOTOD | Järvamaal Eistvere lähedal põrkasid kokku buss, sõiduauto ja kombain

Täna kella poole nelja paiku põrkasid Järvamaal Imavere- Viljandi maanteel Eistvere lähedal kokku buss, sõiduauto ja kombain. Teateid on ka vigastatust.

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Kristi Raidla sõnul sai häirekeskus teate õnnetuse kohta kella 16.16.

Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus, kui Viljandi suunas sõitnud sõiduauto Volkswagen tegi bussist möödasõidu ja tahtis seejärel sooritada vasakpööret. Vastutuleva kombaini tõttu sõiduauto juht pidurdas, mille tagajärjel sõitis buss talle tagant sisse. Sõiduauto põrkas saadud löögist vastu kombaini haagist.

Õnnetuses sai viga sõiduautot Volkswagen juhtinud 18-aastane mees, kes toimetati haiglasse kontrolli. Bussis olnud 20 reisijat, 76-aastane bussijuht ega 28-aastane kombainijuht vigastada ei saanud. Nii sõiduauto, bussi kui ka kombaini juht olid kained.

Liiklus on õnnetuskohas häiritud, seda reguleerib politsei.

Politsei lisab seoses õnnetusega, et möödasõidu puhul peaks juht veenduma, et möödasõidutee on manöövri sooritamiseks vaba.