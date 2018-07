VIDEO JA FOTOD | Jälle üks madu ula peal: Tartus leiti heinamaalt mitme meetri pikkune madu! Tegu on boa või püütoniga

Alles see oli, kui Tartumaal kadunud madu otsiti. Lõuna prefektuur teatab oma Facebooki lehel, et püütonite-boadega seotud väljakutsed on saamas trendiks.

"Nii saime täna väljakutse Tartu linnaserva Ränirahnu teele, kus möödujad märkasid heinamaal rõngasse keeranud madu. Selgus, et roomaja pole mõni pisike ussike, vaid mitme meetri pikkune boa või püüton. Seni, kui loomapüüdjad saabusid, valvas politsei, et madu sääri ei teeks. Too pikutas rahulikult heinamaal täpselt seni, kui teda kasti pistma hakati. Visplemise ja sisinaga andis roomaja märku, et ta pole sellise teisaldamisotsusega kuigi rahul. Aga rahu said siiski kohalikud elanikud," kirjutatakse prefektuuri lehel.

"Head ussikuningad, vaadake oma puurid ja terraariumid nüüd üle, et kelle madu see on – looma saab tagasi Tartu loomade varjupaiga kaudu. Ja muidugi vaadake üle, kas olete ikka teinud endast oleneva, et ussid kindlalt kodus püsiks. Ühele võib ta olla lemmik ning teisele, kes madudega ümber käia ei oska ega tahagi, suur hädaoht."

Juuni lõpus läks Tartumaal Uhti külast Malmi loomafarmist kaduma suur madu. Kõik suuremad meediaväljaanded kajastasid maootsinguid põhjalikult. Kuigi nii looma omanik kui ka maoeksperdid väitsid, et paanikaks pole põhjust ning madu pole ohtlik, levis hirm kiiresti.

Õnneks leiti madu naabri küünist. Selgus, et ta peitis end katusepraos.