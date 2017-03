VIDEO: Hullumeelne möödasõit Tallinna-Tartu maanteel: masin jätkas sõitu vastassuuna teepervel

Sotsiaalmeedias ringleb video sellest, kuidas Tallinna-Tartu maanteel veokist mööda sõitnud masin ei arvesta vastutulevate sõidukitega.

Õnnetuse vältimiseks reageerib masin otsustavalt ning reastub hoopis vasakule teeserva. Sealt edasi sõites tuleb talle veel mitu sõidukit - sealhulgas ka üks raskeveok - vastu. Õnneks keegi liiklusohtlikes olukordades vigastada ei saanud.

Intsident leidis aset 7. märtsi hommikul kella 8.16 ajal Põltsamaast 15 kilomeetrit Tartu pool.

PPA Ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe paneb liiklejatele südamele, et möödasõitu võib sooritada vaid siis, kui ollakse veendunud, et see on ohutu. Kui ilmneb oht, siis peab möödasõidu katkestama.

"Antud videos on näha, et mööda sõitva sõidukijuht oleks pidanud takistuse ilmnemisel möödasõidu katkestama. Selline teguviis on nii temale endale, kui kaasliiklejatele väga ohtlik ja on puhas õnn, et keegi viga ei saanud. Panen kõigile liiklejaile südamele, et ärge võtke liikluses riske - kellelgi ei ole mitut elu," sõnas Tikerpe.