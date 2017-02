VIDEO: Hispaanias võeti kinni Eestisse hašišit vedanud 15-aastase staažiga narkojõuk

Hispaania rahvuspolitsei (Policía Nacional) agendid paljastasid arvatava hašiši salakaubavedajate organisatsiooni, mis oli Hispaanias tegutsenud umbes 15 aastat. Asja uurimises ja vahistamistes osales 200 agenti, kes võtsid kinni 21 Horvaatia, Bulgaaria ja Hispaania kodanikku. Konfiskeeriti märkimisväärne kogus hašišit, paate, luksusautosid ja muud väärtuslikku kaupa ning arestiti enam kui 30 kinnisvaraobjekti ning vahistatute kõik autod, veesõidukid ja pangakontod.

Operatsioon algas 2015. aasta detsembris grupi bulgaarlaste, horvaatide ja hispaanlaste vastu Málaga ja Cádizi provintsides, keda kahtlustati hašiši Hispaaniasse sisseveos, et seda levitada üle Euroopa, vahendab Hispaania väljaanne Columna Cero.

Esmaste vaatlustega tehti kindlaks, et organisatsioonil oli tugev isikuline, kaubanduslik ja kinnisvarastruktuur. Kasutati erinevaid laohooneid, turvamaju ja ümber ehitatud sõidukeid. Pärast kuid kestnud politseitööd sai selgeks, et kahtlustatavad on tegutsenud Hispaania narkoturul umbes 15 aastat.

Organisatsioonil oli Granada äärelinnas renditud laev ning samas oli ka Eesti numbritega veok, mida kahtlustatakse suurte koguste hašiši ja raha vedamises kabiini peidetuna.

Arvatakse, et kui hašiš oli paigutatud ladudesse, levitati seda Hispaaniast teistesse riikidesse. Pärast kuus kuud kestnud uurimist peeti veok uurimiseks kinni Kataloonia Girona provintsis asuvas La Junqueras. Kabiini põrandas oli ava, kus oli kolm kilepakki enam kui 130 000 euroga.

Juurdluse teises faasis avastasid agendid, et valmistati ette olulise koguse narkootikumi saatmist Granadast Eestisse. Koostöös Prantsusmaa võimudega peeti hašišit vedanud veok kinni Prantsusmaal Perpignani juures. Juurviljade vedamise kattevarju all sõitnud veoki peidikutest leiti 111 kilogrammi Eestisse suundunud hašišit. Perpignani politsei vahistas veoki juhi.

Kümme päeva pärast vahistamist saadeti teele uus kogus hašišit, mille pidasid kinni Hispaania Marbella komissariaadi agendid. Ilmselt pidi veok sõitma ühte tuntud linna, kus hašiš oli plaanis maha laadida majas, kus olid mitmed isikud Eestist, kes vastutasid selle ladustamise ja levitamise eest rahvusvahelises ulatuses. Sõiduki hoolikama läbivaatuse tulemusena leiti 103 kilogrammi hašišit.

Lisaks kahele autojuhile vahistati narkokuritegudes, rahapesus, ebaseaduslikus relva omamises ja kuritegelikku organisatsiooni kuulumises kahtlustatuna veel 19 isikut.

Málaga provintsist Marbellast ja Mijasest ning Cádizi provintsist La Línea de la Concepciónist leiti 12 luksusautot, 200 000 eurot sularahas, kolm tulirelva, üle 150 mobiiltelefoni, hulgaliselt arvutiseadmeid, neli satelliittelefoni, 38 raadiosaatjat, kuus merel kasutatavat GPS-i seadet, GPS-i majakas, Hispaania tsiviilkaardiväe (Guardia Civil) täielik vormiriietus, mitmed vaakumpakendamismasinad ning erinevates kogustes hašišit.