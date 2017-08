VIDEO, FOTOD ja BLOGI | Savisaar andis täna kohtuprotsessi teemal pressikonverentsi

Edgar Savisaare pressikonverents kohtuprotsessi teemal

Huvitav: Delfi reporteri küsimuste saatel saalist lahkunud Savisaar sirutas käe ühe ruudulist kandva isiku poole, osutades talle tähelepanu. Tegemist oli Olga Ivanovaga, kes pressikonverentsilt lahkudes Savisaart sõidutavasse Nissani maasturisse istus.

Nad selle pärast lahkusid, kuna asjad hakkavad avalikuks tulema, vastas Savisaar täpsustuseks Heldna ja Aasi kohta.

"Nii, kas mõni küsimus veel on? Kui ei ole, siis ma tahaksin teid kõiki tänada. Aitäh. Täna esmaspäevasel päeval siia rahvusraamatukokku. Usun, et mõne päeva pärast on teil taas põhjust tulla," ütles Savisaar lõpusõnadeks. Olgu mainitud, et täna on teisipäev. Pärast pressikonverentsi asus Savisaar ajakirjanikega suhtlema. Vene telekanalile PBK selgitab ta põhjalikult oma pressikonverentsi esimest poolt, seda siis vene keeles.

Savisaar ootab küsimusi. Küsimus tuleb aga hoopis Savisaare nimekirja kohta. See ei ole Savisaarele meelepärane, aga... ta ikkagi vastab valimisliidu reitingute kohta. "Ma ei teadnud, et siin mingi 19 protsenti on, selle jutuga on välja tuldud. Te olite vait nagu hiired, kui seda küsitlust tehti." Tundub, et Savisaar ei taha uskuda taolist numbrit. Lisaks ei taha ta rohkem kommenteerida Šveitsi rahade kohta, mis on üks aruteluteema tema kohtuprotsessil. Üks tähelepanek veel: Savisaar ei taha väga meelsasti kommenteerida kohtuprotsessiväliseid küsimusi, teisalt jääb kidakeelseks konkreetset pressikonverentsi teemat - kohtuprotsessi - puudutava küsimuse kohta.

Savisaar: ma loodan, et te mõistate, miks me selle teemaga välja tulime. Jutt, et see on poliitiline protsess, seda ei ole väga tõsiselt võetud. Aga see on poliitiline.

Nääs: ma hetkel ei lisa midagi. Kui keegi soovib küsida, siis vastan täpselt nii palju, kui hetkel võimalik.

Teabehange: ma ei tea tänase päevani, miks mind teabehanke raames jälitama hakati. Mulle tundub, et teie ka ei tea. Me pöördusime kohtuniku poole ja palusime, et meile tutvustataks, antaks meile võimalus tutvuda nende dokumentidega selle kohta; kohus, kohtunik sellest keeldus, leidis, et see ei olevat protsessi osas vajalik.

Nüüd, kus protsess on kestnud mõnda aega, ei hakka Savisaar rääkima lugudest, mis lindistati, kus nad Kofkiniga vaidlevad, et millist praadi või suppi süüa ja mis õige oleks. "Aga ma tahaks rääkida mõningatest tunnistajatest, keda on ära kuulatud. Ma alustaksin Reiljanist." Reiljan kinnitas, et altkäemaksu ta ei pakkunud ja mina ei nõustunud selle vastu võtmisega. See oli ka lindi peal pealtkuulamisel. Reiljani lugu - minu arvates - ei jõudnud kuhugi. Kutser - mul on väga kahju, et Kutseri puhul prokuratuuri ei pidanud oma sõna. Selle pärast, et Kutser ei rääkinud nagu kästi ja mistõttu ta peab seda tarbetut võitlust ka edasi pidama. Kutseri juhtum näitab, kuidas tunnistajatega kauplemine käib. Kaebad Savisaare peale - ja me laseme su lahti. Ei kaeba, siis me kiusame edasi. Minu arvates see on päris huvitav tähelepanek meie prokuratuuri tööpraktikas. Teder - prokuratuur püüdis näidata, et minu kohtumine Tederiga 2014. aastal vallandas selle protsessiga. Mul oli siin linnapeana väga suur huvi - et ehitataks Baltikumi suurim pilvelõhkuja ja ma püüdsin seda ka soodustada ja juba 2012. aastal ma saatsin neile kirja, et miks nad seda pilvelõhkujat ehitama ei ole asunud. Tänaseni ei ole seda ehitatud. Klaarime selle segase jutu ära, millest Teder rääkis. Teder ütles, et 2014. nad ühtegi erakonda ei toeta. Mina ütlesin, et räägime siis järgmisel aastal sellel teemal uuesti. Võib olla nad siis toetavad - selles ei ole midagi kuritegelikku. See on normaalne asjade käik. Pange tähele, Teder rääkis läbivalt mitte altkäemaksust vaid sponsoreerimisest. Kõik parteide esimehed küsivad oma parteide sponsoreerimist küll mitte igalt ärimehelt, vaid paljudelt, kellega nad kohtuvad. Mina ei rääkinud neljast sidrunist, ma rääkisin otse, kas on võimalik parteid toetada ja kui mulle vastati, et nad sellel aastal ühtegi parteid ei toeta, siis muidugi ma kostsin, et järgmisel aastal tuleme selle teema peale tagasi. Paavo Pettai - ma ei saa aru, miks Pettaid kroontunnistajaks peetakse. Esmalt seoses Tederilt (teine Teder) saadud laenuga, ütles Pettai, et ta polnud minuga sellest sõnagi rääkinud. Teavituskampaania kohta ütles Pettai, et kõik teavitused lähtusid linna huvidest, mistõttu nende tellimine oli põhjendatud. Samas eitas Pettai kategooriliselt, nagu oleks nendes teavitustes peidus valimispropagandat. Ja lõpus Šveitsi süüdistus - ei ole Pettail midagi selle asja kohta öelda. Ma kordan veel kord, ma ei tea, miks teda kroontunnistajaks peetakse. Nendest neljast peatunnistajast - neilt oodati, et nad kaebaksid Savisaare peale. Seda ei juhtunud.

Esiteks alustaksin sellest, et tuletan meelde, et see lugu on kestnud 6 aastat. Teate, kui sellel oleks mingi sisu olnud, oleks sellega väga kiiresti tehtud. Selle loo arhitektid, need, kes seda lugu välja mõtlesid, Norman Aas ja Eerik Heldna, on tänaseks leidnud tee erasektorisse ja neid võimuorganites ei ole. Nüüd, kus hakkavad selguma tegelikud asjaolud, tundub mulle see veider. Heldna lahkumine eriti. Miks ta ei oodanud tulemusi ära? Kolmandaks tahaks tähelepanu juhtida ka sellele, et vaadake, kuidas see protsess on mõjutanud Eesti poliitmaastikku. See, et seaduslikult valitud linnapea ei saa täita ülesandeid; see, et toimus pööre Keskerakonnas; et toimus pööre riigi valitsemises. See oli poliitiline pööre. 3 põhjust, miks mind tahetakse karistada: 1) see, et näitasime rahvale seda teist sissetungi Tallinna linnavalitsusse 2) meeleavaldused riigiprokuratuuri ees - seni ei ole neid nagu toimunud 3) film "Savisaare protsess" viis seeriat, mis üsna adekvaatselt näitas seda, mis toimuma hakkab ja peegeldas asjade käiku. Need on need põhjused, miks mind tegelikult hakati karistama. Tahaksin tähelepanu juhtida asjale nagu kauplemine tunnistajatega. 14 inimest, kellele esitati kahtlustus, survestamaks andma tunnistusi minu vastu. Enamik on tavalised linnaametnikud.

Savisaare kõrval istub ka tema advokaat Oliver Nääs. "Mina tahtsin selle tänase pressikonverentsi ühel konkreetsel põhjusel läbi viia. Nimelt rääkida sellest, miks ma pean seda protsessi poliitiliseks protsessiks ja miks ta seda minu arvates ka on."

Tähelepanek: kas Edgar Savisaar ei suuda otsustada, kas jätab prillid ette või mitte?

Edgar Savisaar saabus pressikonverentsile. "Te vist peate natuke neid mikrofone siiapoole tõmbama, muidu nad jäävad väga kaugeks, te ei kuule."

