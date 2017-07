VIDEO | Emotsionaalne hetk: Tallinna vanalinnas 4-aastase poja kaotanud naine on eksinud last märganud naisele ülimalt tänulik

Tallinna vanalinnas kaduma läinud 4-aastane poiss jõudis kenasti ema juurde tänu tähelepanelikule naisele, kes teatas lapsest politseile ning oli poisiga koos korrakaitsjate saabumiseni.

Kolmapäeval, 26. juulil mõni minut enne kella 11 päeval sai häirekeskus ärevaks tegeva teate, et Tallinnas vanalinnas on kaduma läinud 4-aastane poiss.

Väikeste laste kadumise korral on aeg kriitilise tähtsusega, sest uudishimulik laps jõuab lühikese ajaga uidada kaugele, seades end ohtu liikluses või muul moel, selgitas PPA pressiesindaja Marie Aava.

Info edastati koheselt kõikidele piirkonnas olevatele patrullidele, vanalinnas jalgrattapatrullis olnud korrakaitsjad ning abipolitseinik asusid last otsima. Samal ajal hakkasid politsei korrapidajad linna valvekaameraid läbi töötama.

Pisut pärast teadet lapse kadumisest helistas häirekeskusesse Kerli, kes märkas Olevimäest alla jalutanud last. Poiss tundus olevat segaduses ja eksinud. Kerli, kel endalgi on samas vanuses laps kodus, tegi poisiga juttu ning kuigi nad rääkisid eri keeltes, sai ta kohe aru, et poiss vajab abi. Kerli võttis lapse korrakaitsjate saabumiseni enda hoole alla.

Videokaamera salvestis jäädvustas emotsionaalse hetke, mil Pikal tänaval said kokku lapsele järgi tulnud politseinikud, murest murtud ema ning lapse leidnud Kerli. Tänulik ema kallistas Kerlit ning oli näha, et kivi on langenud kõikide asjaosaliste südametelt.

Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit tänab südamest tähelepanelikku naist, tänu kelle hoolivusele lõppes see lugu õnnelikult. "Tunnustan teda, et ta ei kõndinud ükskõikselt mööda, eeldades, et küllap on lapse saatja läheduses ja kõik hästi. Vähimagi kahtluse korral alati abistage, tundke huvi ja näitame nii, et hoolime üksteisest."