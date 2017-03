Võitlus ausa ja puhta spordi eest on läinud aasta aastalt teravamaks. Ent keelatud ainete tarvitamine ei ole midagi sellist, mis ainult tippspordi juurde kuuluks.

Eestis on anaboolsete steroidide käsimüük, nagu enamjaolt mujalgi Euroopas, illegaalne. Siiski on avalik saladus, et need kohalikul turul liiguvad - kui tead, kust ja kuidas küsida.