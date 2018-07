VIDEO | Eesti McDonaldsis ründab märatsev jõuk meest, kes jääb maha lebama. Kõige tipuks teeb üks ründaja ohvri taskud tühjaks, turvamees lükatakse eemale

Ettevõte on kohapeal olukord ohjanud turvamehe tegevusega rahul. "Turvatöötaja märkas rünnakut ja vajutas kohe paanikanuppu, et abi kutsuda, läks kannatanule appi ja üritas takistada talle täiendavate vigastudte tekitamist ja asjade röövimist," selgitas kommunikatsioonijuht. "Selle peale turvatöötajat tõugati ja rünnaku toime pannud noormehed põgenesid. Turvatöötaja sekkus kiirelt, kutsus kohe abi ja läks kannatanule appi. Samuti hoidis ta ära olukorra eskaleerumise ehk kannatanule täiendavate kehavigastuste tekitamise. Lisaks aitas ta ära hoida selle, et rohkem inimesi seal kannatada ei saaks," toonitas ta.

"G4S patrullid said paanikahäire kell 00.39 ja saabusid nelja minutiga.

Selleks hetkeks olid kallaletungijad põgenenud. Kannatanu anti üle kiirabile."