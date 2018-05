VIDEO | Eesti koolilapsi vedanud bussiga juhtus Slovakkias liiklusõnnetus. Lastega on kõik korras. Sõiduautost lõigati inimesi välja

Noviny.sk lehel on õnnetusest nii väike lugu kui ka videoreportaaž. Sealt selgub, et pealtnägijad ütlevad, et Škoda Octavia kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas kokku bussiga. See oli täis Eesti õpilasi, kes olid teel Budapesti. Kolm inimest sai viga, vähemalt üks neist tõsiselt. Need kolm istusid kõik õnnetuse hetkel Octavias.

