VIDEO | Eesti jõuk röövib Lõuna-Hispaanias juveelipoodi

Hispaania väljaanne La Voz de Cádiz sai oma valdusse valvekaamerate salvestused eelmise aasta 4. aprillil Cádizi Gordillo juveelipoes toime pandud röövist, milles kahtlustatuna on vahistatud eestlane.

Kõigepealt on näha kollases neoonvestis meest, kes töölise muljet jättes katab musta riidega juveelipoe aknad. See võtab tal aega 13 sekundit. Kaks möödujat ei pane teda isegi tähele. Tööga valmis saanud, lahkub mees kergel sammul ümber nurga.

Edasi liigub pilt juveelipoodi sisse. Kaks röövlit sisenevad kell 18.58. Esimene mees kannab mingit vormiriietust suure valgepõhjalise mütsiga. Ta lööb ukse avanud meest näkku, mille peale viimane kukub. Vormiriietuses mees võtab välja püstoli ja ähvardab ülejäänud kaht poe töötajat. Teine röövel asub samal ajal vitriine tühjendama.

Röövlid lahkuvad kell 19.00. Rööv võttis aega täpselt kaks minutit.

Politsei saabus kohe pärast meeste lahkumist. Cádizi provintsikomissariaadi spetsialiseerunud ja vägivaldse kuritegevuse üksus (UDEV) tabas ühe kurjategija mõne tunni pärast. Tegemist oli 43-aastase Tamur A.-ga. Tegemist on ilmelt vitriine tühjendanud mehega. Siiski ei võetud teda esialgu vahi alla, kuid hiljem andis prokurör välja vahistamisorderi. Mees tabati Soomes, kus ta töötas väidetavalt torumehena. Teda ähvardab vägivaldse röövi, kuritegelikku organisatsiooni kuulumise, dokumentide võltsimise ja vigastuste tekitamise eest kaheksa-aastane vanglakaristus.

Praegu on mees eeluurimisvangistuses El Puerto vanglas ja kohtuprotsess algab novembri alguses. 22. septembril lükati see edasi eesti keele tõlgi puudumise tõttu. Tema süüd võib tõestada raudkangilt võetud DNA proov.

Foto: F. Jiménez

Sellel ainsal kinnipeetul õnnestus sündmuskohalt põgeneda, kuid UDEV-i agendid piirasid ta sisse, kui leiti, et ta on sisse registreeritud hostelisse Plocia tänaval. Mees kasutas Eesti kodaniku Ruslan O. nime, kes oli kuid varem teatanud isikut tõendava dokumendi vargusest. Seega süüdistatakse Tamur A.-d ka valedokumendi esitamises.

Teiste kahtlusaluste kinnipidamist on La Voz de Cádizi teatel takistanud Hispaania ja Eesti vahelise kokkuleppe puudumine isikuandmetele ligipääsemiseks.

Uurijad kahtlusatavad, et jõugu juht on akende ette mustad riided riputanud mees. Leitud DNA langeb kokku sama juveelipoe 2011. aasta röövi järel leitud DNA-ga, mistõttu näib, et see isik oli kohaga juba tuttav.

Saagiks saadud 24 käekella ei ole kätte saadud.