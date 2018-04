VIDEO, BLOGI JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kohtla-Järvel mõrvati 15-aastane neiu! Hetkel kahtlusaluseid ei ole. Hukkunud tüdruku sõbrannad on mures: ei julge linnas ringigi liikuda, äkki rünnatakse ka meid

PPA ja prokuratuuri pressikonverents

Tüdruku lähedased on toonud lilled ja mälestusküünlad.

Surnukehal olid noahaavad. Kas pussitamine oli ka ametlik surma põhjus, annab vastuse kohtulik ekspertiis. Kas ja mis vigastused neiu kehal veel olid, praegu ei kommenteeritud.

Kas neiu võis olla tarbinud narkootikume või alkoholi, selgub siis, kui saabuvad ekspertiisi tulemused. Nagu ka eespool mainitud – varasemalt tal probleeme polnud. Ka veel laupäeva õhtul oli ta oma kodus. Vanemad avastasid hommikul, et tütart pole.

Veelkord rõhutati, et ühelegi inimesele mõrvaga seoses kahtlustust esitatud pole.

Kinnitati, et selle tüdrukuga pole olnud varasemalt probleeme. Tema perekond polnud politsei või sotsiaaltöötajate huviorbiidis.

Jäljekoera kasutamine tulemust ei andnud. Nüüd kontrollitakse ka läheduses asuvate turvakaamerate salvestisi.

Mõrva põhjustest praegu ei räägita. "On mõtteid ja eri versioone, aga jah, kuna detailid ei ole tõenditena kinnitatud, siis midagi avaldada ei saa," märkis prokurör.

Juuse: uurime seda kui mõrva. Ühes meediaväljaandes oli vihje, et öösel kuuldi noore naise karjeid. Ent öösel politseisse selle kohta ei helistatud. Rõhutan - meile oluline, et meile helistatakse, kui kuuldakse midagi. Ei pea muretsema, et näivalt tühine asi, alati võib helistada.

Juuse: töötame mitmete versioonidega. Ohver võis tapjat tunda.

Juuse sõnas, et Kohtla-Järve on turvaline linn, selline mõrv on väga erakordne. "Sündmuse piirkond on elurajoon. Võimalik, et keegi võis kuulda või näha midagi. Siit ka üleskutse - kui keegi kuulis ja nägi, andke politseile teada numbril 112." Ta märkis, et tüdruku surnukeha leidis hommikul juhuslik mööduja.

Pressikonverents algab kella 17.30 paiku. Meediale annavad ülevaate Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse ja vanemprokurör Sirje Merilo.