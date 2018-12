VIDEO | Balti jaama turul varguses kahtlustatavat kinni püüda aidanud naine võis saada ohtliku nakkuse

Tänu vanemapoolse naise sekkumisele peeti varguses kahtlustatav naine turvatöötajate poolt kinni ja anti üle politseinikele. “Kuigi arvatav varas tabati, siis soovib politsei suhelda ka naisega, kes nägi juhtunut pealt, takistas varguses kahtlustatava põgenemist ja sattus kahtlustatavaga rüselusse,“ ütles Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko.

Naisterahvas, kes varga kinni pidas, kandis lillat värvi jopet ja halli mütsi. Naisterahvas lahkus enne politseinike saabumist. Korrakaitsjad vestlesid turul viibinutega, kuid naise isik on seni teadmata. „Tuvastame naist, et anda talle info, et ta puutus rüseluse käigus kokku nakkusohtliku inimesega ning palume tal pöörduda politseisse ja haiglasse,“ lisas Mirošnitšenko.

Palume naisel endal ja inimestel, kes nägid Balti jaama turul toimunut pealt, helistada Kesklinna politseijaoskonna telefoninumbril 5524 182 või saata e-kiri aadressil marko.valdi@politsei.ee.