VIDEO | Alarmsõitu teinud kiirabiauto põrkas ristmikul kokku liinibussiga

"Eile kell 13.16 tuli häirekeskusele teade, et Tartus Võru ja Vaba tänava nurgal on juhtunud liiklusõnnetus kiirabiauto ja liinibussi vahel," ütles politsei valvepressiesindaja Delfile.

Õnnetus juhtus, kui Vaba tänavalt sõitis punase fooritulega ristmikule alarmsõitu teinud kiirabiauto, mis põrkas kokku rohelise fooritulega ristmikule sõitnud liinibussiga.

Antud õnnetuses jäi süüdi kiirabiauto juht, sest sisselülitatud vilkuritest ja sireenist hoolimata peab alarmsõitu tehes veenduma, et see on teistele liiklejatele ohutu.

Kiirabiautoga haiglasse teel olnud patsient õnnetuses kannatada ei saanud ja toimetati teise kiirabiautoga sündmuskohalt haiglasse. Samuti pääsesid ehmatusega bussis viibinud reisijad.