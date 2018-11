VIDEO | Agressiivne mees välgutas Mustamäel ostukeskuse ees nuga ning karjus. Vaata, kuidas politseil õnnestus ta kinni pidada

Põhja prefektuuri operatiivjuht Ivo Utsar selgitas Delfile, et politseinikud said täna kell 10.58 kõrgeima prioriteediga väljakutse Tallinnasse Tammsaare teele, kus teataja nägi liikumas noaga meest. Mees käitus agressiivselt ning liikus esmalt lähedal oleva tankla juurde ja sealt edasi Mustika keskuse suunas.

"Kell 11 jõudsid politseinikud Mustika keskuse parklasse ja nägid kirjeldatud meest. Politseinikud sõitsid mehe juurde, mispeale viimane hakkas politseiauto suunas jooksma ja karjuma. Esimesena kohale jõudnud patrull väljus sõidukist ja hoidis mehega distantsi, oodates teiste patrullide saabumist," selgitas Utsar. "Mehel oli jätkuvalt nuga käes ja ta jätkas karjumist ja provotseerimist. Politseinikud piirasid ala ning palusid kõrvalistel inimestel eemale hoida ja minna ohutusse kaugusesse. Kuna mehe käitumine oli ettearvamatu, siis politseinikud sihtisid teda püstolitega. Mehele anti korraldus nuga maha visata, kuid ta ei teinud seda."

Just siis otsustasid korrakaitsjad taktikat muuta ja üks politseinik hakkas mehega suhtlema, proovides teha maha rahustada. See õnnestus ja mõne hetke pärast viskas mees noa jalge ette maha, kuid ei astunud relvast eemale. Üks kaugemal seisnud lugeja viitas Delfile, et talle tundus, et politsei kasutas mehe peal taserit (videos umbes 1.34). Utsar märgib siiski, et mees viskus ise pikali. "Natuke aega pärast noa maha viskamist tõstis mees pea kuklasse ja viskas end ootamatult ise pikali. Seejärel jooksid politseinikud tema suunas ning pidasid ta kinni. Mees ei osutanud sel hetkel enam vastupanu."