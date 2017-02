Veokijuht pärast kokkupõrget sõiduautoga: nägin juba kaugelt, et sõiduauto kaldus vastassuunavööndisse

Liiklusõnnetus Harku vallas Foto: Veiko Vares

"Nägin juba kaugelt, et sõiduauto kaldus vastassuunavööndisse ja proovisin küll paremale keerata, et äkki jääb minu auto püsti, aga see ei õnnestunud," ütleb murelik veokijuht pärast õnnetust.