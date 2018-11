Veoki kustutamine päädis Pärnumaal avariiga, kus sai mitu inimest viga

Avariis sai mitu sõidukijuhti kergemalt viga, meedikud andsid neile kohapeal esmaabi ning viisid ühe kannatanu täiendavaks tervisekontrolliks traumapunkti.

Pärnu politsei välijuht Alvar Vill ütles, et esialgsetel andmetel süttis sel teelõigul ühe veoauto järelhaagise rehv, mistõttu kutsuti välja päästjad tulekahju likvideerima. „Rehvist alguse saanud põleng levis sama veoki koormale, milleks oli hakkepuit. Päästjad alustasid kiirelt kustutustöödega ning said tule kontrolli alla. Õnnetuspaigale saabunud päästeauto taha jäid peagi edasisõidu võimalust ootama üks veokijuht ning tema järel sõidukijuht. Paraku ei suutnud hämaral maanteel juhtunule piisavat aegsasti reageerida järgmise lähenenud sõiduki juht. Tema sõitis teel seisvale sõidukile tagant otsa ning see masin omakorda põrkas vastu ees seisnud veokit. Õnneks inimesed tõsisemalt viga ei saanud,“ kirjeldas välijuht

Välijuht Alvar Vill märkis, et politseile on laekunud samast piirkonnast teateid, et sõidutee on võrdlemisi libe. „Antud avarii asjaolud on veel selgitamisel, ent arvestades muutlikke tee- ja ilmaolusid, tuleb valida ohutu sõidukiirus, olla teel toimuva suhtes eriliselt tähelepanelik ning hoida eesliikujatega piisavat pikkivahet. Nii jääb ka juhile enam võimalusi aegsasti reageerida liikluses ette tulla võivatele ohuolukordadele,“ sõnas ta.

Praeguseks on päästetööd sündmuskohal lõpetatud.