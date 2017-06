Venemaalt tulnud juht soovis antiradariga piiri ületada

Piirivalve konfiskeeris eile riiki siseneda soovinud Vene kodaniku autost antiradari, mis annab märku politsei kiirusemõõtjatest.

Eile pärastlõunal saabus Luhamaa maanteepiiripunkti riiki sisenevale suunale piirikontrolli Venemaa numbrimärgiga sõiduauto Toyota Land Cruiser, mida juhtis 61-aastane Vene kodanik.

Sõiduki kontrollimisel avastas piirivalvur autost antiradari. Juhile selgitati, et antud seade on Eestis keelatud ning teda hoiatati, et järgmisel korral see konfiskeeritakse. Peale vestlust viskas juht Eestis keelatud seadme vabatahtlikult ära ning sisenes riiki.

Antiradar on seade, mis annab juhile märku politsei kiirusemõõtja signaalist. Osa selliseid seadmeid võib ka kiiruse mõõtmist segada. Samas on politseil olemas antiradaripüüdjad, mis tuvastavad taolise eseme olemasolu autos.

Politsei konfiskeerib Eestis aastas sadu taolisi seadmeid. Politsei laseb kõik konfiskeeritud antiradarid hävitada.