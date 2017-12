Venemaal auto kaaperdanud kohtlajärvelane teatas, et tahtis minna Putiniga kohtuma

Eesti elanik kaaperdas Venemaal auto, milles viibis eakas naine, ja kui viimane hakkas kaeblema, viskas ta välja maanteele. Pärast kinnipidamist teatas mees, et tahtis minna kohtuma Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Peterburi uudisteportaal 47news teatab, et eile umbes kella kümne ajal kohaliku aja järgi surus liikluspolitsei tee äärde sõiduauto SsangYong, mille roolis oli 50-aastane kohtlajärvelane Vladimir. Dokumentidest selgus, et ta on Eestis elav kodakondsuseta isik, rahvuselt venelane.

Lugu sai alguse aga varem. Pärast kella üheksat hommikul sõitis Ivangorodis Kingissepa maanteel asuva hotelli Vitjaz juurde SsangYong, mille peterburilasest juht läks poodi sigarette ostma, jättes auto lukustamata ja valveta. Autosse jäi mehe 88-aastane ema.

Auto juurde tuli Vladimir, istus rooli taha ja sõitis minema Peterburi suunas. Naine hakkas karjuma, et see ei ole tema poeg ja nõudis peatumist. Mingil hetkel kaaperdaja peatus, tuli autost välja, avas reisijapoolse ukse ja tiris pensionäri juukseid pidi välja. Seejärel lasi ta naisele veel näkku pipragaasi.

On teada, et Vladimir ületas samal hommikul jalgsi Eesti-Vene piiri. Enese sõnul oli tema eesmärk kohtumine nimekaim Vladimir Putiniga.

Meest ootab kriminaaljuurdlus röövis ja ebaseaduslikus vabaduse võtmises süüdistatuna.