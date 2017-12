Venemaa Leningradi oblastis kadunud Eesti kodanik on leitud, temaga on kõik korras

Anatoli Foto: Foto: erakogu

Venemaa Leningradi oblasti Kingissepa rajooni politsei poole pöördus Eesti kodanik Svetlana, kes teatas oma samuti Eesti kodanikust mehe Anatoli kadumisest, teatas Vene portaal 47news.ru. Delfi toimetusega ühendust võtnud Svetlana teatas täna hiljem, et mehega on kõik korras ja ta on tagasi Eestis.