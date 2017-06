Vene piirivalve pidas kinni kaks peatumisnõuet eiranud Eesti kodanikku

Venemaa piirivalve pidas Värska vallas Saatse saapas kinni kaks piiriala hooldustöölist, kes eirasid keeldu Venemaa territooriumile jäävast Saatse saapast peatumata läbi sõita. Mõlemale määrati rikkumise eest rahaline karistus.

Kella 13.20 ajal andis Venemaa piirivalve Piusa kordoni piirivalvuritele teada, et pidasid Saatse saapas kinni kaks meest vanuses 22 ja 28 eluaastat, kes eirasid nõuet Saatse saapast peatumata läbi sõita.

Esialgsetel andmetel olid hooldustöölised sõiduautoga Opel läbimas Venemaa territooriumil paiknevat Saatse saabast. Uurides avalikust kaardirakendusest piiriala kulgemist, ei märganud nad teele paigutatud hoiatussilte peatumiskeelu osas ning otsustasid edasise teekonna täpsemaks selgitamiseks Saatse saapas peatuda.

Sõiduki juurde saabusid peagi piirkonnas patrullinud Venemaa piirivalvurid, kes pidasid isikud kontrollimiseks kinni ja toimetasid nad menetlustoiminguteks kordonisse. Sündmuskoha vaatlust teinud Saatse patrull tuvastas meeste sõiduki asukoha ning selgitas, et kinni peetud mehed olid Eesti kodanikud, kes töötavad piirihooldust teostavas ettevõttes. Piirihooldustööd hõlmavad valdavalt piiriäärse ala puhastamist võsast, segavatest puudest ja muust sarnasest. PPA oli mõlemat meest eelnevalt teavitanud piiriäärsel alal liikumise nõuetest.

Samal päeval toimus Eesti ja Venemaa piiriametnike vahel ühiskohtumine asjaolude kahepoolseks selgitamiseks. Mõlema poole piirivalvurid andsid kinnitust, et Saatse saapas aset leidnud nõuete rikkumine oli aset leidnud. Venemaa piirivalve määras mõlemale mehele rahatrahvi 2000 rubla (umbes 31 eurot), misjärel naasid nad tagasi Eestisse.

Saatse kordoni juht Arvi Suvi ütles, et Saatse saapas on keelatud peatumine ning samas ka selle läbimine jalgsi. "Mullu lisasime Saatse saapasse täiendavaid hoiatussilte, et hoida ära tahtmatuid rikkumisi ning suurendada ses piirkonna liikuvate inimeste teadlikkust kehtivast eripärast. „Kuigi hoiatussildid on märgatavad ja neid on rohkesti, soovitame piiriäärsel alal liikudes olla tähelepanelik ning teha endale näiteks maa-ameti kaardilt või kohalike piirivalvurite kaasabil täpsemalt selgeks, kuidas piir kulgeb," ütles Suvi. Ta rõhutas, et laialt kasutust leidnud internetipõhised kaardirakendused ei pruugi anda lõpuni õiget pilti riigipiiri kulgemisest. "Käepärast kaardirakendust pimesi usaldades, teeviitasid mitte jälgides ja ootamatusse olukorda sattununa piirivalvuritelt vajaminevat abi küsimata on suurem oht, et võite tahtmatult rikkumise toime panna," selgitas ta.

Viimati leidis sarnane rikkumine aset mullu septembris, kui Venemaa piirivalve pidas Saatse saapas kinni kaks seenelist. Mõlemale määrati rahatrahvid, misjärel naasid nad Eestisse.