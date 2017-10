Vastutulelik Savisaar sai kultuurikatla ehitushanke mõjutamise eest 80 000 eurot meelehead

Liivalaia kohtumajas peetav Edgar Savisaare protsess algas teisipäeval kultuurikatla ehitushanget puudutavate dokumentide avaldamisega.

Ehitusettevõtja Aivar Tuulbergile on esitatud süüdistus selles, et ta maksis Edgar Savisaarele kahes osas kokku 80 000 eurot tänutäheks selle eest, et linnapea aitas kultuurikatla hankekonkurssi ärimehele kuuluvate firmade kasuks soodsas suunas mõjutada.

Kohtueelse uurimise käigus on selgunud, et kultuurikatla ehitushankel osalenud ettevõtetest ei teinud Aivar Tuulbergile kuuluvad firmad OÜ Astlanda Ehitus ja Rand ja Tuulberg AS linnale sugugi parimat ehk siis odavaimat pakkumist.

Skandaalse sünnilooga kultuurikatlast on aga tänaseks saanud Eesti Euroopa Liidu eesistumise süda, kus tutvustakse meie kui eesrindlikku liikmesriigi edusamme ja võõrustatakse Euroopa riikide tippjuhte.

