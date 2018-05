Värvikad katsed pangaautomaate röövida: sibiautoga läbi klaasseina, häkkimise abil "ajuni" või hoopis pangaautomaat järelkärule ning minek

Kohtla-Järvel üritati pangaautomaadist - sedapuhku SEBi oma - raha kätte saada ka mullu sügisel. Kurjategijad raha ei saanud, ent röövi käigus tekitatud kahju ulatus kümne tuhande euroni. Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

Ööl vastu eilset lasti Aravetel sularahaautomaat õhku. Läbi aegade on sulid pangaautomaate üritanud röövida mitmel moel - näiteks digirünnakud on nurjunud, ent samas on õnnestunud banaalne lahendus, et pangaautomaat lihtsalt trosside abil põranda küljest lahti tõmmata.