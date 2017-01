Varas üritas Hanno Pevkuri majja sisse murda

Täna varahommikul püüdis varas sisse murda Reformierakonna esimehe ja endise siseministri Hanno Pevkuri koju.

Hanno Pevkuri abikaasa Helin Pevkur teatas sotsiaalmeedias, et vargad üritasid nende koju sisse murda täna kella 4.50 ajal. "Läheneti metsa poolt, kuid majal on ka öösel valve peal ja see lärm õnneks peletas kurja eemale. Kaameraid varas ei kartnud," märkis Helin Pevkur.

Lisaks hoiatab Helin Pevkur võimalike varguste eest Pääsküla, Veskimöldre ja Laagri piirkonnas ning kutsub üles teatama, kui keegi on sealkandis midagi kahtlast märganud.

"Kas on kellelgi lähiajal sealkandis püütud samuti sisse murda/on keegi midagi kahtlast märganud? Igasugune info aitaks politseid. Olge valvsad!"

Pevkuri sõnul on politseid teavitatud ning neile on ka videopilt vargast saadetud.

PPA Põhja prefektuuri pressiesindaja Olja Kivistik kinnitas, et politseile laekus info, et täna varahommikul üritati sisse murda majja Nõmme linnaosas. "Politsei kontrollib praegu kõiki juhtumi asjaolusid," täpsustas Kivistik.