Vangi mõistetud pedofiil: Miks mind varem ei takistatud ega selgitatud, et see on seadusevastane?

„Tahtsin näha, kuidas lapseeast teismelise eani tema keha ja suguelundid muutuvad,“ põhjendas pedofiil oma ülestunnistuses alasti laste fotografeerimist ja filmimist teadusliku huviga. Üks ohvritest oli ta oma kasutütre laps.

Uurimisel selgus, et 12 aasta jooksul oli mehe ohvriks seitse last 22 kuriteoepisoodis.

"Nagu ma uurija jutust aru sain, oli minu tegevus politseile ammu teada. Kui see oli nii kriminaalne, miks siis ei tuldud varem takistama ja mulle asja selgitama, et see on seadusevastane, et ma lõpetaks selle jama ära,“ avaldab [kümneks aastaks vangi mõistetud ja tänavu augusti lõpus vabanenud pedofiil] arusaamatust.

Allikas: Õhtuleht