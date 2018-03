Vanemad korraldasid teismelisele "raju" peo. Tartu maakohus mõistis pereema tingimisi ja pereisa reaalselt vanglasse

Labrakas. Foto on illustratiivne

Möödunud aastal korraldasid Lõuna-Eestis elavad 41-aastane mees ja 39-aastane naine oma kodus teismelisele pojale peo, mis jääb kõigile asjaosalistele ilmselt pikaks ajaks meelde.

Pidu, mis pidi olema ontlik kodune koosviibimine mitme täiskasvanu silme all, muutus labrakaks, kus pereema vaatas rahulikult pealt, kuidas lastele alkoholi jagatakse, purjus pereisa aga kuritarvitas kasupoja alaealist sõbrannat seksuaalselt ja ähvardas tappa teismelist noormeest, kes seepeale politsei kutsus.

Lõuna ringkonnaprokurör Marja-Liina Talimaa rääkis Delfile, et möödunud aastal pakkus pereisa Jaan oma elukaaslasele Marile ja tema teismelisele pojale, et poiss võiks kodus sõpradega koosviibimise korraldada. Ka teistele lastevanematele tundus selline mõte igati mõistlik ja turvaline –kodus pidid peo ajal viibima isa Jaan ja ema Mari, mis pidi välistama, et teismeliste pidu üle käte läheb. Ka pidulisi ei olnud ülemäära palju – kokku üheksa alaealist vanuses 14-17 eluaastat. Mis saaks sellisel peol ometi valesti minna?

Rahulikult alanud pidu kogus aga õhtuga hoogu. Esimese kurjakuulutava märgina ilmusid lagedale alkoholipudelid. Ja mitte teismeliste kottidest-taskutest, vaid pereisa Jaani kapist. Alaealised ise alkoholi ei küsinud, kuid pereisa pakkus seda neile korduvalt. Osadele teismelistele pakkus Jaan rummi koolaga, osadele õlut. Alaealised said juua kokteile, mille kangust nad ei teadnud. Ka endale ei keelanud Jaan alkoholi.

Jaani pole varem kordagi karistatud, tal pole isegi kehtivaid väärteokaristusi, kuid sel õhtul hakkas ta käituma järjest sõgedamalt. „Uurimise käigus rääkisid tunnistajad, et ta ei ole muidu vägivaldne mees, kuid alkohol paneb ta vägivalla üle hooplema,” nentis prokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius. Koos joobega kasvas keskealise mehe omamehelikkus noortega, kuni ühel hetkel viis ta voodisse alaealise neiu, kelle oli selleks ajaks üsna purju jootnud.

Jaan jõudis tüdrukut käperdada ja ta lahti riietada, kui neile sattus peale üks teismeline, kes mööda maja ringi kõndis. Õnneks oli temal piisavalt mõistust ja kainust, et häiret tõsta.

Kui pereisale ja alaealisele sõbrannale peale sattunud noormees pereema Mari juurde marssis ja teavitas, millega mees tegeleb, sai pidu kiire lõpu. Kuid mitte ilma kulminatsioonita: kuna nooruk teatas, et kutsub politsei ja seda ka tegi, ähvardas joobes ja raevunud Jaan poissi nii peksmise kui mahalöömisega.

Kohale tulnud politsei saatis peo laiali, korjas kokku tõendid ja viis Jaani kainenemisele, seejärel arestimajja.

Hiljuti mõistis kohus Jaanile karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust, millest kohe tuleb tal vangis istuda kuu aega. Ülejäänud karistusest ta pääseb, kui ei pane kahe ja poole aasta jooksul toime uut kuritegu. Jaanil tuleb hüvitada ka menetluskulud, sundraha ja riigi õigusabi kulud.

Ka pereema Maril tuli vastu võtta kriminaalkaristus üks kuu tingimisi vangistust aastase katseajaga, sest kuigi tema kellelegi alkoholi ei jaganud ega kedagi voodisse ei tirinud, näeb karistusseadustik teatud juhtudel ette karistuse ka tegevusetuse eest, kui inimene on õiguslikult kohustatud tegutsema.

„Ema oleks pidanud olukorda sekkuma ja keelama või ära hoidma alkoholi pakkumise oma alaealisele lapsele,” nentis ringkonnaprokurör. „Seda ta aga ei teinud ja vaatas kogu toimunut pealt ilma sekkumiseta. Temal kui lapsevanemal on seadustest tulenevad õigused ja kohustused oma lapse heaolu tagamiseks.”

Prokurör rääkis, et kannatanud tüdruku ema jaoks oli juhtunus kõige keerulisem mõista seda, kuidas sellised olukorrad täiskasvanute kõrval toimuda saavad. „Ema teadis, et koosviibimisel on ka täiskasvanuid, mistõttu ei osanud ta midagi sellist karta. Õnneks sekkus olukorda üks alaealine kannatanu ja hoidis ära raskemad tagajärjed, mis seksuaalsüüteo jätkudes oleksid võinud aset leida,” nentis Talimaa.

„Sellises olukorras tuleb kiita noormeeste käitumist. Kuigi seadus ei luba alaealistel alkoholi tarvitada, oli neil piisavalt julgust olukorrale sisuliselt vahele astuda ja alkoholijoobele vaatamata politsei kutsuda. Antud juhul langebki kogu vastutus tekkinud olukorra eest eelkõige täiskasvanutele, sest just nende tegevuse ja tegevusetuse tõttu jäid alaealised purju,“ rääkis prokurör.

„On ääretult oluline, et me selliseid olukordi märkaksime. Kui endal puudub võimalus nende peatamiseks sekkuda, siis tuleb kindlasti politsei poole pöörduda,” lisas Talimaa.

* Delfi jätab alaealiste kaitseks avaldamata nii süüdimõistetute tegelikud nimed kui sündmuse täpsema aja ja koha.