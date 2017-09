Vanem naine vigastas mutrivõtmetega kesklinnas autosid

Esmaspäeva õhtul kella poole kuue paiku nägi Delfi lugeja kesklinnas vanemat naisterahvast, kes mutrivõtmega Kaubamaja lähedal autosid vigastas ning seejärel vanalinna poole põgenes.

Kesklinna politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhi Jelena Mirošnitšenko sõnul on selline juhtum tõepoolest aset leidnud, kuid esialgu ei ole antud vanemat naisterahvast kindlaks tehtud. Politseile on avaldused laekunud ning alustatud ka väärteomenetlus.

Hetkel on politseile teada, et naine rikkus kahte autot. Ühel autol on ta esemega löönud küljepeeglit, kapotti ja numbrimärki ning teisel autol küljepeeglit.