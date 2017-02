Vändra vallas panid lapsed igavusest lauda põlema

Pärnumaal Vändra vallas läks eile õhtul põlema vana laut, millele olid tõenäoliselt tule otsa pannud lapsed.

26. veebruaril kell 18.02 teatati häirekeskusele tulekahjust Vändra vallas Vihtra külas. Teataja sõnul tuli mahajäetud laudast suitsu. Päästjad selgitasid sündmuskohal välja, et hoones sees põlesid saepuruplaadid. Tulekahju kustutati lumega, teatas Lääne päästekeskuse pressiesindaja.

Lauda ümbruses lumel oli näha väiksemaid jalajälgi ning võib oletada, et tegemist oli lastega, kes ilmselt igavusest tuld tegid.

Päästjad manitsevad lapsevanemaid, et nad seisaksid selle eest, et lapsed ei saaks hakkama suure rumalusega, mängides igavusest tulega. Tuli ei ole mänguasi, tulekahju põhjustamisel on alati tagajärjed, sattumine politsei huviorbiiti on neist üks leebemaid. Halvemal juhul võib tulle keegi oma elu jätta.