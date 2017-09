Ööl vastu tänast said ametivõimud teate, et Viljandis Savi tänaval on vandaalitsetud mitme sõiduki kallal.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virki sõnul selgitasid sündmuskohale saabunud korrakaitsjad esmase vaatluse käigus, et kokku oli kahjustatud nelja sõiduautot. Lisaks oli maja eest eemale lükatud ilma akuta sõiduauto Honda. Juhtunu üksikasjud selguvad edasise menetluse käigus.