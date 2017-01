Valvsad kaasliiklejad kõrvaldasid Lõuna-Eesti teedelt 423 roolijoodikut

Eelmisel aastal tabas politsei Lõuna-Eesti teedel 2049 joobes juhti, kellest viiendik avastati just tähelepanelike kaasliiklejate abil.

Politsei on tänulik kõigile, kes joobes juhtidest teada annavad ning seeläbi liiklusturvalisust suurendavad.

Eriti tänulikud ollakse neile teatajatele, kel on võimalus joobekahtlusega juhile vajadusel järele sõita ning tema liikumissuunda politseile täpsemalt kirjeldada. "Seda eriti suuremates linnades, kus sõidukijuht võib mõnel põhjusel reageerivale patrullile märkamatuks jääda või kitsale kõrvaltänavale põigates tahtlikult end varjata," selgitas Lõuna prefektuuri patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Alvar Pähkel.

Politsei esindaja sõnul võetakse teadet joobekahtlusega juhist väga tõsiselt. "Seda enam, et nendele vihjetele reageerides tabame enamasti just kõige ohtlikumaid ehk raskes joobes autojuhte. Kaasliiklejate teateid joobekahtlusega juhtidest laekub tasapisi aina enam ning see näitab üheselt veelgi jõulisemat sallimatuse kasvu liiklust ohustavate joobes juhtide suunal," tõdes Alvar Pähkel.

Liiklusjuhi sõnul on liiklusturvalisuse tagamisel oluline iga inimese panus. "Selge on see, et politsei ei jõua oma jõududega igale tänavanurgale või külapoe ette, kus mõni alkoholi pruukinud inimene autorooli istub ja potentsiaalseks surmakutsariks kehastub. Seda olulisem on iga üksik silmapaar, mis ohuolukorda pealt näeb ning taskust telefoni järele haarab. Hädaabinumbril joobekahtlusega autojuhist teada andmine on kõige lihtsam viis olla liiklusturvalisuse saadikuks. Inimeseks, kelle tänuväärt tegutsemine aitab teha teed ja tänavad meie kõigi jaoks turvalisemaks," ütles Pähkel.

Tähelepanelike inimeste teated joobekahtlusega roolikeerajatest on jätkuvalt oodatud hädaabinumbril 112.

Helistajate abiga tabati 2016. aastal Lõuna-Eestis 423 joobes juhti:

Tartumaal 208

Viljandimaal 54

Jõgevamaal 53

Võrumaal 49

Põlvamaal 34

Valgamaal 25