Vallandamise saaga jätk: Martin Halliku suhtes algatati kriminaalmenetlus. Advokaadi sõnutsi on see ülikooli katse Hallikut heidutada

"Kui suvel ei olnud meil aimu milliste tõenditega on kaebaja pöördunud ülikooli poole, siis nüüd ei ole me siiani näinud politseile esitatud kaebust. Asjaoludest nähtuvalt on kaebaja nüüd hakanud väitma, et ta oli intiimsuhtes väidetava sisemise sõltuvuse tõttu. Töövaidluskomisjon on kogu selle temaatika juba läbi käinud, ning vastupidiselt meedia väidetele ei tegelenud töövaidluskomisjon vallandamise formaalse läbiviimise kontrolliga vaid menetles just nimelt ahistamissüüdustusi"

Sild lisas, et tema ja Halliku hinnangul tulenes politseisse pöördumine ühest küljest hirmust kaotada töökoht, teisalt ülikooli soovist survestada töövaidluskomisjoni olukorras, kus TVK otsus oli alles tegemisel. "Seda kinnitab, et Martin Halliku vastu politseisse pöördumisest teavitati Hallikut töövaidluskomisjoni kaudu kolm päeva enne istungit. Seejuures teavitust kuriteokaebuse esitamise kohta ei saadetud mitte otse Martin Hallikule vaid hoopis töövaidluskomisjonile, kes pidas vajalikuks sellest informeerida ka Hallikut. Siit paistab selgelt soov mõjutada vaidluse tulemust või heidutada Hallikut."

Hallikule mõisteti välja üle 100 000 euro

Töövaidluskomisjon otsustas mõni aeg tagasi rahuldada Halliku kaebuse Tartu Ülikooli vastu, tunnistas töölepingu ülesütlemise tühiseks ning mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja arvestatava rahalise hüvitise. Viimase suurus on üle 100 000 euro.

Töövaidluskomisjonis Tartu Ülikooli esindanud vandeadvokaat Leonid Tolstov on meedias kinnitanud, et ülikool kaebab otsuse edasi. "Töövaidluskomisjon on üldjoontes tuvastanud, et vaidluse sisuks olnud sündmused on toimunud," sõnas Tolstov. "Jääme sündmustele antud hinnangute suhtes komisjoniga eriarvamusele ja kindlasti vaidlustame otsuse, kuna see läheb vastuollu ülikooli väärtustega."